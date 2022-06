Bratia Sedinovci či Luongo. Budúci členovia siene slávy sú známi

NEW YORK. Sieň slávy ľadového hokeja bude mať šesť nových členov.

Bratia hrali za Vancouver od rokov 2000 do 2018. V roku 2011 došli do finále Stanley Cupu, ale podľahli Bostonu v rozhodujúcom siedmom zápase.

"Súťaživá stránka nás nám dodala palivo, aby sme to dosiahli. Každý deň som chcel poraziť Henrika, a tak to bolo od detstva. Myslím, že sme si navzájom pomohli dosiahnuť náš potenciál," uviedol Daniel Sedin.

"Našim cieľom bolo vždy to, aby sme boli vždy najlepší a snažili sme sa pomôcť jeden druhému, aby sme to dosiahli," povedal Daniel.

Luongo? Súťažil nie len v zápasoch

Do siene slávy bol uvedený aj ich dlhoročný spoluhráč Roberto Luongo.

"Celý zážitok bude ešte lepší, keďže to absolvujem aj so Sedinovcami," tešil sa výborný brankár, ktorý dvojičky označil ako najlepších spoluhráčov akých mal a dvoch z najlepších ľudí, akých pozná.

Luongo je s 489 výhrami štvrtý spomedzi brankárov v histórii NHL. So Sedinovcami vo Vancouveri hrával v rokoch 2006 až 2014. S ním v bráne postúpili do play off šesťkrát zo siedmich sezón.

"Podľa mňa bol tým rozdielovým hráčom, ktorý dvíhal tím na vyšší level. Ak hovoríme o niekom ako o víťazovi, je to on," chválil ho Henrik Sedin.

"Súťažil nie len v zápasoch, ale aj na tréningoch. Nikdy nemal deň voľna a myslím si, že to sa od neho naučili aj mnohí spoluhráči. Odohral skoro každý zápas, ale ráno po ňom bol tak či tak na tréningu," doplnil.