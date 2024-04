Priemer si nezhoršil ani v 19. sezóne v NHL. Crosby vyrovnal rekord Gretzkého

Gretzky po svojom debute v drese Edmontonu Oilers (10. októbra 1979) získal rovnako aspoň bod na zápas v prvých 19 sezónach v NHL. Neuspel až v poslednej dvadsiatej (1998/99), keď v drese New Yorku Rangers nazbieral "iba" 62 bodov (9+53) v 70 zápasoch.

NEW YORK. Sidney Crosby zakončí aj svoju devätnástu sezónu v hokejovej NHL s priemerom aspoň bod na zápas. Kapitán Pittsburghu rozšíril v noci na utorok dvoma gólmi a asistenciou na ľade New York Rangers svoju zbierku v sezóne na 82 bodov.

VIDEO: Zostrih zápasu New York Rangers - Pittsburgh Penguins

"Byť v takejto spoločnosti je naozaj fajn," povedal 36-ročný Crosby po víťaznom dueli na ľade slávnej Madison Square Garden.

Rekord vyrovnal gólom v závere do prázdnej bránky, predtým zblokoval strelu Artemija Panarina: "Je to skvelé. Samozrejme, vedel som, že sa to blíži, ale nechcel som o tom príliš hovoriť."

Sullivan: Je jeden z najlepších vo svojej generácii

Výnimočnosť Crosbyho vyzdvihol aj pittsburský tréner Mike Sullivan.

"Je to niečo mimoriadne. Podávať dlhodobo výkony na takejto elitnej úrovni je skrátka pozoruhodné. Myslím si, že jeho práca hovorí sama za seba. Rovnako ako každý míľnik, ktorý dosiahne," citovala kouča slovenská verzia oficiálnej stránky NHL.