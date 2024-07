Crosby nikam neodíde. Podľa zámorských médií predĺži v Pittsburghu

Mohlo by sa to udiať už pred sezónou 2024/25. Tá je totiž poslednou, počas ktorej platí Kanaďanov doterajší kontrakt s platom 8,7 milióna dolárov ročne.

PITTSBURGH. Klub Pittsburgh Penguins a kapitán Sidney Crosby predĺžia zmluvu. Píše o tom novinár Rob Rossi z webu The Athletic.

Objavili sa špekulácie, že by mohol legendárny forvard zakončiť kariéru inde. Súvisí to s aktuálnou pozíciou "tučniakov", ktorí nepatria k favoritom a dvakrát po sebe nepostúpili do play-off.