Šesťhodinový maratón zvládla Florida. Staal: Poriadna bitka

Florida zažíva svoju najlepšiu sezónu od roku 1996, keď sa dostala až do finále Stanleyho pohára a v ňom nestačila na Colorado.

Po vyradení suverénneho víťaza základnej časti (4:3 na zápasy), si v ďalšom kole poradili aj s Torontom (4:1) a teraz sa ujali vedenia v sérii s druhým najlepším tímom základnej časti Carolinou. "Je to pre nás zatiaľ parádna jazda," povedal pre zámorské médiá Tkachuk.

Florida v predĺženiach zatiaľ stopercentná

Prvé konferenčné finále na ľade Caroliny sa skončilo v čase 139:47, iba 12,7 sekundy delilo hráčov od konca štvrtého predĺženia.

"Bolo to iba o tom, kto spraví rozhodujúcu chybu. Žiaľ, boli sme to my," povedal kapitán domácich Jordan Staal.

Pri pokuse o vyhodenie puku z pásma trafil Jaccob Slavin puk do rozhodcu, získal ho Sam Bennett a jeho prihrávku poslal Tkachuk do siete.