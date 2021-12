Košice vypustili boj o finále. Nie je to náš problém, vravel tréner Žiliny

KOŠICE. „Tešili sme sa, že si zahráme semifinále proti Košiciam. Oni zjavne pohár nebrali tak vážne ako my. Dôležité ale je, že sme vo finále a chceme v ňom uspieť,“ povedal útočník Žiliny Matej Macek. Ten pomohol svojmu tímu hetrikom v druhom semifinále Slovenského pohára, v ktorom si žilinskí hokejisti poradili s Košicami 6:1 a vo finále si zmerajú sily s Prešovom. V súčte oboch semifinálových zápasov vyhrala Žilina nad Košicami vysoko 15:1. Extraligista nechal v pohári odpočívať kompletnú zostavu A-mužstva. Príležitosť dostali juniori.

„Vedeli sme, že Košice nastúpia tak, ako v prvom stretnutí, s mladými hráčmi. Nechceli sme nič podceniť a dopustiť z našej strany blamáž. Nemohli sme si dovoliť zápas vypustiť,“ uviedol Macek.

Tréner Košíc: Chlapci potrebujú skúsenosti Košickí juniori na domácom ľade predviedli lepší výkon ako pri prehre 0:9 v Žiline. Podľa trénera Tomáša Kochana však neboli výsledky zo semifinálového dvojzápasu prvoradé. „V Žiline boli chlapci trochu zakríknutí. Potrebujú získavať skúsenosti, pretože mnohí z nich sú na rozhraní medzi juniorkou a seniorským hokejom,“ povedal Kochan.

Napriek prehre bol lodivod košickej omladiny spokojný aspoň s defenzívnou prácou a hrou v obrannom pásme. Tri góly podľa neho padli po zbytočných individuálnych chybách. Po prvom semifinále v Žiline sa na Košičanov zniesla kritika od vlastných fanúšikov, na ktorú v rozhovore pre Sportnet reagoval aj športový manažér klubu Gabriel Spilar. „Beriem to tak, že kto chce, si do nás kopne. Som však rád, že viacerí náš úmysel pochopili. Boli by sme omnoho väčší hlupáci, ak by sme nastúpili v plnej zostave a niekto sa nám zranil,“ vravel Spilar.

Ťažkú hlavu z negatívnych názorov si nerobil po dvoch semifinálových prehrách ani tréner Kochan. „Sme radi a najmä naši mladí hráči sú vďační za možnosť vyskúšať si seniorský hokej. Hrali sme proti súperovi, ktorý vedie prvú ligu a myslím si, že by sa nestratil ani v extralige,“ uviedol Kochan, ktorý si praje viac podobných príležitostí pre juniorov. V pohári by mali ísť tímy na sto percent Žilinčanom sa prístup ich semifinálového súpera k dvojzápasu príliš nepozdával. „Mrzí nás, že sme si nemohli zmerať sily s extraligistom, tak ako by sme chceli. Je škoda, že k poháru poniektorí nepristúpili zodpovedne,“ povedal skúsený žilinský obranca Marcel Petran.

Momentka zo zápasu Vlci Žilina - HC Košice. (Autor: TASR - Erika Ďurčová)

„Ak sa už do pohára prihlásili, mali by ho brať s určitou vážnosťou. Či už je to prvoligista alebo extraligista, mal by v pohári hrať na sto percent a nastúpiť v najsilnejšej zostave, ako umožňuje situácia klubu,“ dodal Petran. Tréner Žiliny Stanislav Škorvánek st. priznal, že výsledok z oboch zápasov nemožno preceňovať vzhľadom na to, v akej zostave nastúpili Košičania. „Je nám jasné, že ak by na nás vybehlo košické áčko, asi by to vyzeralo úplne inak. To však nie je náš problém. Na druhej strane ale chápem, že Košice majú nabitý program aj skrz viaceré dohrávky,“ povedal žilinský tréner.