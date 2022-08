V San Jose majú pretlak brankárov. Koho z nich vymenia?

Sú v situácii, keď sa môžu niekoho zbaviť a získať zaujímavú protihodnotu. O takú sa snaží generálny manažér Mike Grier, ktorý by sa údajne najradšej zbavil Reimera.

SAN JOSE. Obdobie brankárskych rošád na trhu v NHL už je za nami, no stále sa nájdu mená, ktoré si nemôžu byť isté budúcnosťou. Platí to o trojici chytajúcej za San Jose.

Za 34-ročného veterána požaduje podľa novinára Shena Penga voľbu v druhom kole draftu. Ak by sa mu podarilo nájsť kupca, bol by to pre kalifornský klub výhodný predaj.