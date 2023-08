Honzekovi radí legendárny Iginla. V Calgary zaujal fotkami so Stanley Cupom

Talentovaný útočník pre Sportnet porozprával o svojich dojmoch z vývojového kempu, o debatách s Iginlom či generálnym manažérom, o meste či vyhliadkach, kedy by si chcel zahrať v NHL.

Keď počas vývojového kempu Calgary Flames opustil ľad a zamieril do šatne, odchytila si ho legenda. SAMUEL HONZEK sa porozprával s Jaromeom Iginlom, ktorého dres visí pod stropom arény klubu.

V Calgary dosť zarezonoval váš príbeh o tom, že máte už tri fotky so Stanley Cupom. Všimli ste si to?

Áno, videl som to. Potom, ako som to v rozhovore spomenul, sa to rozšírilo na internete.

Ako tie fotky vznikli?

Keď som bol menší a Stanley Cup prišiel do Trenčína, trikrát som mal možnosť odfotiť sa s ním. Boli to také moje prvé stretnutia s pohárom. Bolo to úžasné. Vtedy bol pohár v Trenčíne skoro každý rok – doniesli ho Chára, Hossa, Kopecký, Gáborík.