Ukázal protihráčovi prostredník, dostal pokutu. Stálo to za to, reaguje útočník Minnesoty

"Zostrelil Kirilla zozadu. Museli sme mu ukázať, že sa tu zastaneme jeden druhého, kým jemu neprišiel na pomoc dokopy nikto. Nikto z nich by mu nepomáhal," kopol si Hartman do protihráča aj po zápase. O svojom geste dodal, že to stálo za to.

Slovný úder Kane Hartmanovi vrátil. "Vrhli sa na mňa piati a aj tak ma nedokázali zložiť k ľadu," reagoval. "Malí chlapci, chcú sa hrať na tvrdých, pritom len čakajú, kedy ich príde zachrániť čiarový rozhodca."

Na stranu Hartmana sa verejne postavila Kaneova exmanželka Anna. Ryanovi poslala dvesto dolárov ako príspevok na pokutu.