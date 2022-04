Faulom naštartoval Slovákov k striebru. Kariéru končí legenda Anaheimu

Outsider pod vedením trénera Vladimíra Vůjtka hral vyrovnanú partiu. Favoritmi boli aj tesne pred koncom Kanaďania, no potom prišiel skrat kapitána hokejovej veľmoci.

ANAHEIM. Bežala 58. minúta štvrťfinálového súboja. Slovensko siahalo po prvom postupe do semifinále majstrovstiev sveta od roku 2004. Sedemnásteho mája 2012 nastúpilo proti Kanade.

Arbitrov ale neobmäkčil. V momente zákroku odohral poslednú sekundu na šampionáte. Muži v pruhovanom ho poslali pod sprchy do konca zápasu. Následnú presilovku Slovensko využilo na gól a postup do bojov o medaily.

Rozhodol sa ju ukončiť doma. Rozlúčil sa pred fanúšikmi Anaheimu Ducks, klubu, ktorého je legendou. „Káčeri“ síce ešte odohrajú dva duely, no šancu postúpiť do play off už nemajú a obidve stretnutia odohrajú na ľadoch súpera.

Už bez Getzlafa. Opúšťa ich líder, ktorý nosil „C“ na hrudi dvanásť rokov – najdlhšie zo všetkých kapitánov v histórii organizácie.