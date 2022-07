Rusi a draft NHL? Kluby zvažujú svoje voľby, vnímajú možné riziká

Ani jeden z tímov sa síce na danú tému priamo nevyjadril, no podľa agentúry AP hrozí, že premiérovo od roku 2005 v prvom kole nepadne meno ani jedného ruského hokejistu.

MONTREAL. V súvislosti s tohtotýždňovým draftom nováčikov do zámorskej hokejovej NHL kluby profiligy zvažujú riziká výberu hráčov narodených v Rusku, keďže je otázna ich budúca dostupnosť pôsobenia v Severnej Amerike.

Kým v minulosti vždy existovalo riziko, že mladíci z Ruska si pred zámorskou cestou rozvoja vyberú pôsobenie vo vlasti, teraz sú obavy omnoho vyššie pre vojenský konflikt, ktorý v závere februára na území Ukrajiny rozpútali Rusi s podporou Bielorusov.

Vedenie NHL by v súčasnosti neprekvapilo, ak by mladým hráčom zabránili v ceste do USA a Kanady ruské úrady.