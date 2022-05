Nemecko bude iná šálka kávy, upozorňuje bývalý reprezentant Slovenska

BRATISLAVA, HELSINKI. Slovenskí hokejisti odštartovali majstrovstvá sveta 2022 vo Fínsku piatkovým triumfom 4:2 nad Francúzmi a pripísali si dôležité tri body do tabuľky A skupiny v Helsinkách.

"Bol to fyzicky veľmi náročný zápas. Dôležité je, že ho Slováci zvládli. V obrannej hre urobili malé chybičky a chýbala mi tiež väčšia agresivita v okolí brány, aby to tam Rybárovi čistili a nepúšťali hráčov súpera do bránkoviska. Čistenie tam musí byť, tým si získavajú rešpekt od striedania k striedaniu, od zápasu k zápasu. Verím, že to zlepšia a budú úspešní," zhodnotil úvodný zápas Slovenska na šampionáte 51-ročný niekdajší útočník vo videu na webe TA3.

Víťaz slovenskej extraligy s Duklou Trenčín z rokov 1994 a 1997 a s MsHK Žilina v roku 2006 vyzdvihol výkony brankára Patrika Rybára aj kapitána Tomáša Tatara.

Rybár predviedol 26 úspešných zákrokov, kým útočník New Jersey Devils zo zámorskej NHL využil prvú presilovku Slovenska na turnaji.

"Dnes im to vyšlo, ale musí hrať celé mužstvo, musia hrať všetci. To, že Rybár bol najlepším hráčom duelu, je dobré hlavne pre neho, aby sa upokojil. Uvidíme, kto pôjde do brány v ďalších dueloch. Mužstvo sa obmenilo, je veľa nových hráčov a musia sa zohrať.

Bodaj by sme hrali takto a stále vyhrávali. Je veľmi dôležité, že dal gól aj kapitán Tatar. Mohol by sa tiež upokojiť, jeho kreativita a skúsenosti by sa mohli prejaviť v ďalších zápasoch," pokračoval Kontšek.



Upozorňuje na Nemcov

Účastník ZOH 1994 a 1998 sa vyjadril aj k útočnej formácii v zložení Pavol Regenda, Miloš Roman a Juraj Slafkovský, ktorú bolo na ľade najviac vidieť. Regenda strelil dva góly, Slafkovský dvakrát asistoval.

"Čo sa týka Regendu, som rád, že mu to tam padlo, je to bojovný typ hráča. Na druhej strane, vďaka tej bojovnosti dokáže v pre neho typických situáciách strieľať góly. Slafkovskému prajem, aby čo najskôr skóroval a aby sa mu darilo. Bolo vidieť, že je sebavedomý a úžasne pripravený," skonštatoval Kontšek, ktorý strelil dva góly Francúzom na MS 1997 vo Fínsku.