Zámorský pretlak v Prešove i strata sponzora. Ľupták posiela zväzu odkaz

Postúpili do štvrťfinále, v ktorom bol nad ich sily neskorší majster Slovan Bratislava. Aj z diváckej stránky boli Prešovčania oživením súťaže.

Prešovskí hokejisti sa vrátili do extraligy po vyše dvoch desaťročiach. V uplynulej sezóne si prešli neľahkým obdobím, ale záver ročníka im vyšiel.

Ako vnímate minulotýždňový verdikt Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorý zrušil baráž medzi posledným tímom extraligy a víťazom Slovenskej hokejovej ligy?

Je to dosť neštandardné, nevedeli sme, že to tak bude. Niečo také by malo byť známe rok pred začiatkom sezóny. Mužstvo sa preto snažíme ešte posilniť, na poslednú chvíľu sme ho doplnili o amerického obrancu Michaela Higginsa. Cudzincov budeme rotovať a potrebujeme mať širší káder, ak sa niekto zraní.