Pekné gesto fanúšikov Prešova. Chválil ich Bokroš aj kapitán Slovana

Hokejisti Slovana Bratislava nemali s nováčikom súťaže zľutovanie. Štvrťfinálovú sériu play off zvládli v najkratšom možnom čase.

PREŠOV. "Prepáčte, ťažko sa mi hľadajú slová. Miešajú sa vo mne rôzne emócie. Veľmi nás to mrzí. Predovšetkým kvôli našim fanúšikom. Celú sezónu nás hnali a podporovali. Boli skvelí," hovoril útočník Prešova Aurel Nauš.

"Sme spokojní s tým, že to nemusíme zbytočne naťahovať. Chcem sa poďakovať aj Prešovu. Hoci sme vyhrali 4:0 na zápasy nebolo to jednoduché. Podali veľmi dobrý výkon," skonštatoval kapitán "belasých" Michal Sersen, ktorý vyzdvihol aj prešovských fanúšikov. Tí v závere zápasu uznali kvalitu súpera potleskom.

"Boli výborní a slušní. V oboch zápasoch povzbudzovali svojich hráčov. Takto by to malo na slovenských štadiónoch vyzerať. Aj my hráči si t veľmi vážime," dodal Sersen.

Štvrtý puk pripol na maketu Kytnár

Bratislavčania majú v play off tradíciu, kedy po každom víťaznom zápase pripnú puk na maketu pohára.

Ktorý z hráčov dostal príležitosť pripevniť štvrtý puk, ktorý znamenal postup do semifinále?

"Vyšlo to na Milana Kytnára. Samozrejme, cieľom je, aby tých pukov bolo na konci dvanásť. O ničom inom sa od začiatku sezóny ani nebavíme. Ideme ale krôčik po krôčiku," povedal Sersen.