Richard Pánik odchádza na hosťovanie do Chicaga

Tridsaťjedenročný martinský rodák odíde na hosťovanie do klubu Chicago Wolves. Naďalej bude zmluvne patriť Islanders.

BRIDGEPORT, CHICAGO. Klub New York Islanders sa rozhodol presunúť svojho útočníka Richarda Pánika v rámci nižšej zámorskej súťaže AHL.

Pánik strávil väčšinu ročníka 2021/22 v tíme Bridgeport Islanders, čo je farma New Yorku. Odohral tu 28 zápasov so ziskom 12 (7+5) bodov. Často sa mu v zostave neušlo miesto pre limit veteránov, ktorí môžu nastúpiť do duelu v AHL.