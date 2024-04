Petrovický zažije reprezentačnú premiéru. Otec ako tréner? Nevadí mi to, hovorí

V národnom drese nastúpi pod trénerským štábom, ktorého súčasťou je jeho otec Róbert. Navyše, bude to proti krajine, v ktorej sa narodil.

“Znamená to pre mňa veľa. Pre každého športovca je sen reprezentovať krajinu v mužskej kategórii. Ja som len rád, že to prišlo,” doplnil.

Nervozitu zvládne

Hoci nepatrí k favoritom na záverečnú nomináciu, tréneri zdôraznili, že šancu má každý pozvaný hráč. Pre Petrovického ide o motiváciu i záväzok vydať zo seba všetko.

“Budem hrať svoju hru, robiť jednoduché veci a chcem ukázať, čo vo mne je. Na to som sem prišiel,” vyjadril sa.

Je jediným debutantom v humenskom kempe. Hoci si to nebude chcieť pripúšťať, je v trochu inej pozícii ako ostatní. “Možno budem trošku nervózny, ale to je súčasť hokeja. Myslím si, že to zvládnem,” nádeja sa.