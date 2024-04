Frühauf: Každý má šancu dostať sa na MS. O hráčoch z KHL rozhodneme v najbližších dňoch

V Humennom sa v týchto dňoch stretáva slovenská hokejová reprezentácia, aby odohrala dvojzápas v rámci prípravy proti mužstvu Švajčiarska. O skladbu zostavy sa vo veľkej miere stará asistent trénera PETER FRÜHAUF. Na Humenné sa ako východniar podľa vlastných slov tešil. Pred začiatkom prvého tréningu povedal o zmenách v zostave, vyjadril sa k hráčom z NHL a oznámil, ako momentálne vyzerá situácia s hráčmi z KHL, ktorí na zraze chýbajú.

Seniorská reprezentácia je premiérovo v Humennom. Čo na to vravíte?

Tento štadión poznám. Pochádzam z Prešova, býval som tu často. Vidím nadšenie v tvárach ľudí, ktorí to tu pomáhajú organizovať a verím, že to bude jeden skvelý týždeň. Musím povedať, že sa na to s kolegami veľmi tešíme. Nemali chlapci obavu, že je to ďaleko? Príprava je dlhá, takže je pre chlapcov lepšie, ak cestujeme menej. Ale nič podobné som nezaregistroval. Ako vyzerá reprezentácia oproti prvému kempu v Bratislave? Zmena bude na brankárskom pocte. Denis Godla neprišiel, lebo čakajú prírastok do rodiny. Nahradil ho Filip Belányi. Pridá sa k nám Dávid Mudrák, ktorý bol v pôvodnej nominácii, ale ešte potreboval týždeň na doliečenie sa. Naopak, nepripojí sa Peter Zuzin. Má zdravotné problémy a tiež má prírastok v rodine.

V rozhovore sa dočítate: Ako vyzerá situácia hráčov z NHL?

Kedy sa zväz vyjadrí k hráčom z KHL?

Prídu Cehlárik s Hrivíkom?

Ako vníma rozhodnutie umiestniť kemp do Humenného?

Aký bude program reprezentantov okrem tréningov a zápasov?

Akým súperom budú Švajčiari?

Denis Godla by sa ešte mohol vrátiť? Uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Stále máme v hre viacerých brankárov.

Nielen brankárov, ale aj veľa hráčov. Ste v kontakte s hráčmi z NHL? Niektorí už s istotou nepostúpia do play-off. Oficiálne nemôžeme oslovovať hráčov, kým ich sezóna trvá. Máme nejaké informácie, vyjadrovali sa, že by mali záujem. S tým pracujeme a ich situáciu sledujeme každý deň. Stopercentne ich oslovíme, keď sa im skončia sezóny. Ako je na tom dvojica Peter Cehlárik a Marek Hrivík, ktorí dohrali minulý týždeň vo Švédsku? S chalanmi som volal. Obaja sú trochu dobití, ale nie je to nič vážne. Keď bude všetko v poriadku a prejdú vyšetreniami, mohli by sa k nám pripojiť pred dvojzápasom v Česku.

Peter Cehlárik (vľavo) a Marek Hrivík. (Autor: TASR)

Ako vyzerá situácia s hráčmi z KHL? Stále nepadlo definitívne rozhodnutie? Na tom sa intenzívne pracuje. Odpoveď na túto otázku poskytneme v najbližších dňoch. Čo bude platiť na Švajčiarov? Majú silný tím, ale ťahajú dvanásťzápasovú sériu prehier. Na to sa absolútne nebudeme pozerať. Vieme, čo Švajčiari dokážu a keď sa pozrieme na zostavu, vieme, že k nám prídu vo veľkej sile. Napríklad Andres Ambühl, ktorý je hádam nesmrteľný a pridá si ďalší štadión do zbierky. Budú nebezpeční, budú nepríjemní v súbojoch a na to sa musíme pripraviť. Chceme sa stále zameriavať na našu hru, nie na to, čo hrá súper a vnucovať protivníkovi náš štýl hry a byť takto úspešní.

Vyzerá to, že nominácia Slovenska by mohla byť tento rok silná. Očakávate, že motivácia hráčov bude o to väčšia? Každý z nich má šancu byť v záverečnej nominácii a myslím to úprimne. Pobijú sa o to. Videl som ich minulý týždeň na tréningu, sú neskutočne nastavení a preto sa chcem radšej ako o hráčoch z iných líg rozprávať o hráčoch, ktorí sú tu. Na nich sa chceme koncentrovať tento týždeň. Verím, že nás potešia a že budeme mať dvadsaťtri mien, ktoré nám budú motať hlavu. VIDEO: Asistent trénera Peter Frühauf pred zrazom v Humennom

Čo očakávate od atmosféry v Humennom, kde je tento rok hokejový boom? Podľa informácií, čo mám, sa Humenné a okolie na tento dvojzápas veľmi teší a my takisto. Verím, že atmosféra bude rovnako, ako na iných štadiónoch, až šialená. Teším sa na to aj preto, lebo tu máme veľa mladých chlapcov, ktorí sa takýmito zápasmi posúvajú a hrať v takomto tempe pri takej atmosfére proti takýmto kvalitným súperom je na nezaplatenie. Hlavne dúfam, že sa v systéme rýchlo nájdu, že doň zapadnú a že nám to hneď aj ukážu. Čo vás čaká v Humennom? Budú to len zápasy a tréningy alebo si program nejako spestríte? V utorok máme autogramiádu. Presne neviem, ale my sme vždycky aktívni, nikdy len tak nesedíme, takže minimálne nás uvidíte prechádzať sa v meste, keďže radi chodíme pešo.