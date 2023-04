Probuzení Kopitarem? Někdejší dvojka draftu začíná naplňovat svůj potenciál

LOS ANGELES. Zanedlouho to budou tři roky od draftu 2020, ve kterém byli v úvodní trojici vybráni Alexis Lafrenière, Quinton Byfield a Tim Stützle. Zatímco poslední jmenovaný byl pravděpodobně v době draftu nejblíže úrovni NHL a adaptace mu tak dělala nejmenší problém, Lafrenière a Byfield potřebovali ještě čas, aby takzvaně dozráli.

český korešpondent blogu Oh my Hockey, ktorého autorské články uvádzame v pôvodnom českom znení

Lafrenière s Byfieldem však oba prožívají letos průlomové sezóny, byť to tak nemusí na první pohled vypadat. Ohledně Lafrenièra ještě před měsícem před trade deadline kolovaly spekulace, že by jej Rangers mohli vyměnit ve snaze o co největší zkvalitnění kádru pro boje o Stanley Cup.

Byfield pak neměl dobrý úvod sezóny, vždyť listopad a část prosince strávil na farmě v Ontariu. Doplácel totiž na to, že Kings chtěli být velmi trpěliví s jeho rozvojem a raději jej nechali hrát 20 minut v AHL než 6 minut ve čtvrté lajně v NHL.