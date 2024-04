MS U18: Za USA hrá hokejista so slovenským menom a Česi majú skvelý tím na zlato

Niektoré súpisky zatiaľ nie sú sfinalizované a pred príchodom do dejiska šampionátu ešte jednotlivé realizačné tímy uskutočnia niekoľko škrtov. Predpoklady jednotlivých zostáv sa teda môžu líšiť od konečnej reality.

ESPOO, VAANTA. Bude to ďalšie prehliadka výnimočných hokejových talentov. Vo štvrtok 25. apríla sa vo Fínsku začínajú hokejové MS hráčov do 18 rokov 2024. Hrá na nich desať reprezentácií, najskôr v dvoch základných skupinách.

Za domácich aj syn legendy

Začíname domácim výberom. Ten chce priniesť najsilnejší káder a na jeho čele bude stáť kandidát na vysokú pozíciu v tohtoročnom drafte Konsta Helenius, ktorý prednedávnom debutoval v seniorskom výbere národného tímu pred šampionátom v Česku. Bude jednou z najväčších hviezd turnaja.

Medzi ofenzívne hviezdy bude patriť taktiež kandidát na voľbu v prvom kole tohtoročného draftu a útočník TPS Turku Emil Hemming, efektívny silový útočník so skvelou rýchlosťou.

Medzi hráčov, ktorých sa oplatí sledovať z útoku fínskeho tímu, patria centri Joona Saarelainen, Heikki Ruohonen a Aatos Koivu, ktorého otcom je Saku Koivu.

Fínsky štandard bol v prípravnej fáze aj vďaka domácemu šampionátu vysoký a to sa ukázalo aj pri formovaní zostavy. Medzi piliere mali patriť praváci Sebastian Soini a Nilopekka Muhonen, dvaja defenzívni beci, no ani jeden z nich sa do zostavy nezmestil z dôvodu výkonnostných nedostatkov. A tak bude Fínsko hrať bez pravákov v obrane.