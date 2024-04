Toronto vyhrá Stanley Cup. Predpovedá to jednoduchý, no nečakane presný model

NEW YORK. Každý rok sa pred play-off vyroja analytici s modelmi predpovedajúcimi, ktorý klub vyhrá Stanley Cup. V tesnej súťaži ako NHL je vyveštiť správnu odpoveď pritom nemožné. Cieľom môže byť skôr nájsť čo najideálnejší systém. Každoročne predpovedajú výsledky vo vyraďovačke v najlepšej súťaži sveta aj redaktori Sportnetu z blogu Oh my Hockey. Tipujú nezávisle od seba, pričom Samuel Tirpák tento rok vložil dôveru do modelu, ktorý sa mu rokmi osvedčil.

Ide o model, ktorý sa nepozerá priamo na hviezdy tímov, brankárov, či obrancov hrajúcich aj 30 minút na zápas. Je zameraný iba na spodnú časť útočných radov.

Podľa teórie, na ktorej je založený tento model, totiž práve spodná časť útoku rozhoduje v bojoch o pohár. Kto má lepší tretí a štvrtý útok, ten je väčšinou víťaz. A tak je tento model až podozrivo jednoduchý, no zároveň nečakane úspešný. Víťazov si vyberá podľa toho, koľko bodov na zápas vám v priemere prinesie hráč v spodnej časti útočných formácii. Je presný, avšak krátko sledovaný Základné fungovanie je založené na zakomponovaní hráčov tímov z play-off, ktorí trávia na ľade v hre piatich proti piatim menej času ako šiesti najvyťažovanejší útočníci. Nejde o formácie a kombinácie, ale to, ako bol hráč využívaný počas sezóny. Model pracuje s tézou, že mužstvá s lepšou „hĺbkou“ majú viac šancí na pohár. Tento rok sme model ešte vylepšili o príchody hráčov počas prestupovej uzávierky. Výslednou sumou, s ktorou následne pracujeme, je priemer bodov na 60 minút hracej doby daných hráčov. V minulých rokoch tento model priniesol zaujímavo presné výsledky. Už prvý rok pozorovania v roku 2021 predpovedal finálový súboj šampióna Tampy Bay, ktorá mala v prepočte bodov spodnej časti útoku pred ostatnými tímami ohromný náskok, a Montrealu, čo sa na počudovanie naozaj stalo. Neskôr tento model správne predpokladal víťazstvo Colorada v roku 2022 aj vlaňajší postup Floridy do finále.

Systém je stále len v zárodkoch a pozorovanie prikrátke na akékoľvek závery. Tentoraz sme sa však rozhodli jeho predpovede ukázať na verejnosti a počkať si, v koľkých sériách napokon naozaj zvíťazí mužstvo s lepšou bottom-six. Takto dopadne play-off NHL 2024 podľa modelu bottom-six:

Prekvapenie z Washingtonu Začneme Východnou konferenciou, v ktorej by mal podľa tejto teórie prísť veľký šok už na začiatku, keďže víťazi základnej časti New York Rangers by mali vypadnúť s Washingtonom. V tejto sérii bol dokonca najväčší bodový rozdiel spomedzi všetkých sérii. Priemerný hráč bottom-six Rangers má 1,249 bodov na 60 minút (ďalej len „P/60“) a vo Washingtone až 1,584 P/60, čo je rozdiel 0,335 P/60. Caps sú v týchto hodnotách vysoko, podobne ako Florida, ktorá vlani prekvapila vyradením Bostonu a následným postupom do finále. Washington by sa podľa modelu mal dostať až do finále konferencie a tam padnúť proti Torontu Maple Leafs, ktorí sú tesne pred Vegas ako najlepší tím v tomto modeli. Väčšinou patrili v týchto štatistikách k najhorším, preto vypadávali tak skoro. Florida Panthers boli minulý rok na vrchole a teraz sú na chvoste všetkých tímov vo vyraďovacích bojoch. Ak sa model nepomýli, úspešný vlaňajšok nezopakujú.

Rekapitulácia výsledkov prvého kola na východe podľa tohto modelu: Tampa Bay Lightning (1,142 P/60) porazia Floridu Panthers (1,094 P/60)

Toronto Maple Leafs (1,942 P/60) porazia Boston Bruins (1,723 P/60)

Washington Capitals (1,584 P/60) porazia New York Rangers (1,249 P/60)

Carolina Hurricanes (1,442 P/60) porazia New York Islanders (1,257 P/60) Na západe sú predikcie trochu viac v súlade s všeobecnými predpokladmi. Dallas Stars a Vegas Golden Knights sú podľa modelu najlepšími tímami v konferencii, práve z ich série by teda mal vzísť jeden z finalistov. Ide o stret dvoch nabitých tímov. Vegas majú najlepšiu obranu v lige a Dallas najlepší útok na papieri. Je to najtesnejšia séria z prvokolových (rozdiel medzi tímami je 0,047 P/60) ale len o nepatrných 0,001 P/60 pred sériou Floridy a Tampy Bay, kde je rozdiel 0,048 P/60. Dallas je všeobecne uznávaný favorit na pohár z dobrých dôvodov. Ich tím je famózny, majú na každom poste hĺbku a kvalitu. To isté však platí pre Vegas, ktorí sa síce ledva dostali do play-off, no nikdy neboli stopercentne zdraví a ak budú, podľa modelu sú favoritmi a mali by prejsť až do finále. Colorado si podľa predpovede zopakuje prehru v prvom kole z minulého roka. Vancouver by mal poraziť Nashville. A v súboji mužstiev s najhoršími bottom-six z postupujúcich zo Západnej konferencie by mal Edmonton zdolať Los Angeles. Rekapitulácia výsledkov prvého kola na západe podľa tohto modelu: Vegas Golden Knights (1,939 P/60) porazia Dallas Stars (1,892 P/60)

Winnipeg Jets (1,638 P/60) porazia Colorado Avalanche (1,581 P/60)

Vancouver Canucks (1,725 P/60) porazia Nashville Predators (1,650 P/60)

Edmonton Oilers (1,496 P/60) porazia Los Angeles Kings (1,211 P/60)

Úspešní Kanaďania Ak bude model stopercentne presný, čo sa, samozrejme, nedá očakávať, Washington prekvapí svet a postúpi aj z druhého kola, kde by ich súperom bola Carolina, systémovo asi najkomplexnejší tím v NHL. Tu je však nutné poznamenať, že model môže byť na Hurricanes prikrátky, lebo ich tréner Rod Brind’Amour má špecifickú stratégiu pre každú svoju formáciu aj ich jednotlivé varianty a v tomto je ligový unikát. Toronto by sa v druhom kole stretlo s Tampou Bay, ktorú by malo jasne poraziť s náskokom 0,8 P/60. Ak by realita kopírovala model, znamenala by masaker v štyroch zápasoch a rýchly postup Leafs. Na západe by mali hrať až tri kanadské tímy, čo sa Garymu Bettmanovi asi páčiť nebude. Na jeho radosť by do následného finále konferencie postúpili Vegas Golden Knights a Vancouver Canucks. Rekapitulácia výsledkov druhého kola play-off NHL podľa tohto modelu: Vegas Golden Knights (1,939 P/60) porazia Winnipeg Jets (1,638 P/60)

Vancouver Canucks (1,725 P/60) porazia Edmonton Oilers (1,496 P/60)

Toronto Maple Leafs (1,942 P/60) porazia Tampu Bay Lightning (1,142 P/60)

Washington Capitals (1,584 P/60) porazia Carolinu Hurricanes (1,442 P/60) Vo finále západnej konferencie by mali Vegas Golden Knights (1,939 P/60) poraziť Vancouver Canucks (1,725 P/60) a vyradiť tak predposledný kanadský klub v boji o finále. Od tejto série, ak by sa stala realitou, by sa dali očakávať veľké gólové prestrelky a vysoká herná efektivita. Vancouver sa pred štyrmi rokmi dostal podobne ďaleko, no odvtedy sa nepozrel do play-off. Vegas by pri takomto vývoji udalostí museli poraziť už tretí špičkový tím v hodnotení bottom-six.

Na druhej strane na východe to bude boj dvoch prekvapení. Po sezóne, ktorú mali a hromade zranení či výkyvov formy sa v našej alternatívnej realite Maple Leafs konečne dostali cez druhé kolo, kde ich čaká tím, ktorý ich porazil ako prvý v ére Austona Matthewsa v roku 2017, a to 4:2 v sérii. Rok predtým, než vyhrali Stanley Cup. NHL chce veľké príbehy. A ak by sa takýto scenár naozaj stal a „javorové listy“ by cez Boston, Toronto a Washington postúpili do finále a revanšovali by sa trom mužstvám naraz, bol by to presne ten príbeh, po akých vedenie súťaže baží. Rekapitulácia finále konferencií v play-off NHL podľa tohto modelu: Vegas Golden Knights (1,939 P/60) porazia Vancouver Canucks (1,725 P/60)

Toronto Maple Leafs (1,942 P/60) porazia Washington Capitals (1,584 P/60)

Stanley Cup. (Autor: TASR/AP)

Výhra po 57 rokoch A sme vo finále. Pre Toronto to bude prvé finále od poslednej výhry Stanley Cupu v roku 1967 a model ukazuje, že to bude najtesnejšia séria celého play-off. Rozdiel medzi týmito dvoma tímami je len 0,003 P/60, čo v podstate znamená, že o výhre rozhodne naozaj možno jeden jediný gól. Vegas minulý rok vyhrali pohár nad Floridou Panthers a do záverečného súboja sa dostali aj v roku 2018. Ak by sa im pošťastilo hrať vo finále o pohár trikrát v prvých siedmich rokoch existencie klubu v ére platového stropu, bol by to nevídaný a historický príbeh. Dopomohli si šikovnými trejdmi ale aj kontroverzným používaním listiny dlhodobo zranených hráčov, ale odhliadnuc od toho je ich herná kvalita na najvyššej úrovni. Napriek tomu by mali skončiť ako porazení, keďže podľa modelu, ktorý za ostatné tri roky dvakrát správne predpovedal šampióna, nastal čas na pohár pre Toronto.