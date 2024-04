Černák zvedie ostré derby, Fehérváry môže iba prekvapiť. Kto postúpi z prvého kola v NHL?

NEW YORK. V sobotu večer sa v NHL začne play-off sezóny 2023/24. V bojoch o Stanley Cup sa predstaví šestnásť najlepších mužstiev základnej časti. Z Východnej konferencie postúpili do vyraďovacej fázy NY Rangers, Carolina, Florida, Boston, Toronto, NY Islanders, Tampa Bay a Washington. Zo Západnej konferencie sa to podarilo Dallasu, Winnipegu, Vancouveru, Coloradu, Edmontonu, Los Angeles, Nashvillu a Vegas. V týchto tímoch hrajú dvaja Slováci. Za Washington nastúpi Martin Fehérváry, za Tampu Bay Erik Černák. Mužstvá oboch hráčov postúpili až z pozícií tzv. divokej karty.

Postupový kľúč bol rovnaký ako v uplynulých rokoch. Do play-off postúpili prvé tri tímy z každej divízie. Do osmičky doplnili zoznam po dva tímy, ktoré získali divokú kartu. Redaktori blogu Oh my Hockey sa každoročne púšťajú do predpovedí jednotlivých sérií play-off. V nasledujúcich riadkoch krátko zanalyzujú každú z nich a pokúsia sa správne odhadnúť meno postupujúceho i výsledok, ktorým prejde do ďalšieho kola. Východná konferencia New York Rangers - Washington Capitals Prekvapujúci víťaz základnej časti stojí proti prekvapujúcemu postupujúcemu do play-off. Toľko prekvapení - zažijeme v ich vzájomnej konfrontácii ďalšie? Niet pochýb, že jasným favoritom v tejto sérii sú Newyorčania. Panarin a spol. si však musia dať pozor na známe a tak pravdivé klišé, že "play-off je iná súťaž". Boston by vedel rozprávať, stačí si spomenúť na minuloročnú vyraďovačku. Druhá vec je, že ich vzájomné zápasy boli v ročníku 2023/24 úplne vyrovnané. Každé mužstvo zaznamenalo dve víťazstvá a skóre z týchto zápasov bolo 9:9. Čaká nás séria, ktorá môže byť vyrovnanejšia, než sa zdá, ak si "jazdci" nespomenú na sklamanie z minuloročného vypadnutia a dopustia podobný scenár.

Šimon Čop: Rangers vyhrajú 4:1. Ak mám byť úplne úprimný, myslím si, že mimo play-off zostalo niekoľko kvalitnejších tímov ako Washington. Na to sa ale história nepýta. Caps sú v prvom kole a vyzvú víťazov základnej časti New York Rangers. O tých mám asi nižšiu mienku než väčšina hokejového publika, avšak myslím si, že v tejto sérii budú jednoznačným favoritom. Môže sa stať prekvapenie, keďže Capitals zakončili základnú časť vo vynikajúcej forme, no myslím si, že ho Panarin a spol. po vlaňajšom sklamaní už nedopustia. Samuel Grega: Rangers vyhrajú 4:1. V tejto sérii sa stretnú tímy, ktoré mali zo všetkých postupujúcich vôbec najhorší pomer očakávaných gólov. New York Rangers vyhrali Prezidentskú trofej najmä vďaka špeciálnym tímom, 120-bodovému Panarinovi a konzistentnej forme. Washington zase do play-off postúpil aj napriek šiestemu najhoršiemu skóre. Od tímu z hlavného mesta USA ale veľa neočakávam. Ich najproduktívnejší hráč – Dylan Strome, mal len 67 bodov. Na centri v prvých troch útokoch ho dopĺňajú mladíci McMichael a Lapierre a jednotkou v bráne je Charlie Lindgren, pre ktorého to bola prvá sezóna v tejto role. Rangers majú za sebou oveľa lepší ročník a preto by im Capitals nemali robiť veľký problém na ceste do druhého kola.

Hokejisti New Yorku Rangers. (Autor: TASR/AP)

Samuel Tirpák: Washington vyhrá 4:2. Výhercovia Prezidentskej trofeje proti tímu s najhorším gólovým rozdielom v histórii. What could go wrong? Nuž, idem s kožou na trh a poviem, že postúpi Washington. Prekvapenie nielen roka, ale možno aj tohto desaťročia. Majú skvelú hĺbku kádra v ofenzíve. Hromada hráčov, ktorí vedia skórovať v rôznych situáciách. Navyše v play-off sú dôležitým prvkom tie tzv. “vibes” a tento tím ich má. A tak prekliatie Prezidentskej trofeje pokračuje. Daniel Vágner: Rangers vyhrajú 4:2. Už jsem to říkal v podcastu a řeknu to znovu – co dělají Capitals v play-off?! Tým zralý na rebuild si však v čele s Alexem Ovečkinem dá ještě jedno play-off a podle mého dají Rangers víc zabrat než se možná na první pohled může zdát. Paradoxně to mohou být právě věk a zkušenosti, které budou hrát ve prospěch Washingtonu, stále je zde několik pamětníků spanilé jízdy za Stanley Cupem v roce 2018. Newyorčané měli v základní části skvělé speciální týmy, ty teď budou muset potvrdit, chtějí-li naplnit potenciál jednoho z proklamovaných favoritů na zisk poháru. Upřímně by mě ale scénář, že Capitals doslova umlátí postup do druhého kola, zatímco Rangers se zhroutí jako domeček z karet, příliš nepřekvapil, úspěšnost přesilovek a oslabení New Yorku ze základní části je takřka neudržitelná.

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning Florida Panthers sa s rivalmi z Tampy Bay stretli v play-off doposiaľ len dva razy. V roku 2021 prehrali v prvom a v roku 2022 v druhom kole. Majú im čo vracať. To naznačuje, že derby, ktoré je ostré už v základnej časti, bude tentoraz poriadne vyhrotené. Cats sú vyššie nasadeným tímom a po vlaňajšku vedia, čo treba spraviť, aby sa dostali až do finále. Proti budú najproduktívnejší hráč základnej časti Nikita Kučerov či brankár Andrej Vasilevskij, ktorý zvykne vo vyraďovacích bojoch pripomínať bájne legendy. Bolts, ktorí dostali vlani po troch finálových účastiach za sebou studenú sprchu v prvom kole, budú musieť nájsť recept. Proti tomuto súperovi im to v základnej časti veľmi nešlo. Prehrali tri zápasy, pričom strelili 9 gólov a inkasovali ich až 15. Šimon Čop: Tampa Bay vyhrá 4:3. Kto by sa netešil na bitku o Floridu? Derby "bleskov" a "panterov" vždy láka a keď sa stretnú v play-off, je to boj na život a na smrť. Nezabúdajme, že Florida je veľmi nabudená a tentoraz je v pozícii favorita viac ako v ich doterajších dvoch konfrontáciách vo vyraďovacích bojoch, z ktorých vždy odišla ako porazená. Preto si myslím, že ak vyhrá Florida, zvládne to v 5-6 zápasoch, ale ak sa séria dostane do siedmeho duelu, čo je pri týchto súperoch celkom pravdepodobné, opäť zažiari Andrej Vasilevskij a zavrie bránku, ako to v rozhodujúcom stretnutí vie snáď len on. Panthers síce majú lepší tím na papieri, ale budú čeliť najproduktívnejšiemu hráčovi základnej časti Kučerovovi, play-off monštru Braydenovi Pointovi, absolútne obetavej defenzíve s Erikom Černákom a už spomenutému Vasilevskému.

Samuel Grega: Florida vyhrá 4:2. Je skvelé, že play-off opäť prináša floridské derby. Florida motivovaná lanským úspechom a Tampa Bay, ktorá po dvoch tituloch vie, ako sa má vo vyraďovacej časti hrať. Lightning ale už nie sú tým tímom, ktorý vyhral dva poháre a preto sú favoritom Panthers. Táto séria je ale ťažká na tipovanie, predstaviť si viem kadejaké scenáre v prospech obidvoch celkov. „Panterom“ hrá do karát nabitý káder s veľmi dobrým zložením útokov aj obrán. „Blesky“ sa zase budú spoliehať na dve esá. Prvým je najproduktívnejší hráč základnej časti Nikita Kučerov, ktorý so 144 bodmi zaznamenal druhú najproduktívnejšiu sezónu storočia po McDavidovi. Druhým esom je brankár Andrej Vasilevskij. Dokážu dominantné individuality zastaviť komplexný tím? Za mňa v tomto prípade nie.

Florida a Tampa Bay sa stretli v prvom kole play off 2021 (Autor: TASR/AP)

Samuel Tirpák: Tampa Bay vyhrá 4:3. Podľa mňa bude táto séria najväčším diváckym lákadlom play-off. Tieto tímy sa nenávidia a sú si veľmi podobné. Skvelý talent na vrchu zostavy, hviezdne jednotky v bráne... táto séria bude o ofenzíve, fyzickej hre a šarvátkach. V mojom modeli, ktorý predpovedá výsledky sérií na základe bodovania hráčov z bottom-six, boli tieto tímy veľmi tesne pri sebe, rozdeľovalo ich len čosi pod 0,1 bodu, čo je predpoveď, že táto séria bude hotové šialenstvo. Vidím to na sedem zápasov a vidím to na výhru Tampy veľmi tesne. Vôbec by ma neprekvapilo, keby si tieto tímy zahrali niekoľkokrát dlhé predĺženia. Daniel Vágner: Florida vyhrá 4:1. Ne snad, že bych chtěl podceňovat Kučerova a play-off Vasilevského, ale zlaté časy Lightning jsou u konce. Pokud by narazili na slabšího soupeře, tak bych neviděl problém s jejich postupem do druhého kola. Jenže je čeká Florida. Ta Florida, která loni naprosto smázla všechny své konkurenty z východní konference a nestačila až na Vegas. Panthers navíc letos nejsou o nic slabší než loni, zatímco u Tampy lze pozorovat brutální propad v produktivitě mezi top-6 a bottom-6 útočníky. Jestli navíc vytáhne svá kouzla také Sergej Bobrovkij, může Florida i letos dojít daleko. První cíl však bude Tampa Bay.