Vedieme 2:0 a potom už len inkasujeme. Nevieme sa vyštverať vyššie, lamentuje útočník Zvolena

Od začiatku sezóny sa pohybujeme na spodných priečkach tabuľky a nevieme sa vyšplhať vyššie. Zvládneme zápas ťažký na Slovane a potom doma vedieme 2:0 nad Bystricou a prehráme. Namiesto toho, aby sme dali ďalší gól, odskočili súperovi, tak my inkasujeme. Aj to nás brzdí. Je to ťažké pre nás všetkých, celú sezónu sme dolu a nevieme sa odtiaľ vyštverať.

Po Vianociach sa do Zvolena vrátil tréner Mikula s úlohou naštartovať, čo zmenil na hernom štýle mužstva?

Keby som to mal do detailu rozpitvávať, bolo by to asi na dlhšie. Snažili sa s kolegom dať našej hre tvár, aby sme spresnili prihrávky, viac forčekovali, tlačili sa do bránky, aby obrancovia viac podporovali útok a veľa ďalších vecí. Takže chceme hrať útočnejší hokej a zapájať do ofenzívy aj bekov. V niektorých situáciách nám to vychádza, ale samozrejme, nie vždy sa to podarí, súper to prečíta.