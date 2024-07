Nedraftovali ho, ale zabojuje o zmluvu. Repčíka pozvali do kempu Utahu

Pozvánku do nováčikovského kempu si vybojoval Peter Repčík. Mladý útočník to potvrdil pre Mateja Deraja z Denníka Šport.

Ak by sa mu to podarilo, vďačil by za to životnej sezóne. V drese Drummondville Voltigeurs nazbieral 61 (30+31) bodov v 54 zápasoch základnej časti a 16 (6+10) bodov v 18 zápasoch play-off. Stal sa šampiónom juniorskej QMJHL.