Cehlárik prisľúbil účasť na majstrovstvách sveta. Sna o NHL sa nevzdáva

Sezóna 2022/23 bola pre vás veľmi turbulentná – zmenili ste pôsobisko, bodovo ste neboli až tak produktívny. Ako ju hodnotíte?

Úprimne, vnímam to, akoby to boli dve sezóny, keďže sa mi po prvýkrát stalo, že som uprostred roka zmenil klub. Moja vízia nebola odísť zo Zugu takto skoro. Myslím si, že mi hokej vo Švajčiarsku nesadol, tamojšia liga je dosť odlišná od ostatných, v ktorých som pôsobil.

Bodovo to nebolo až také zlé, ale očakávania som mal vyššie, či už sa to týka produktivity alebo toho, ako som chcel klubu pomôcť k výhram. Ako tím sme mali dosť turbulentnú sezónu, raz sme hrali výborne, inokedy to bolo nanič.

Môj angažmán vo Švajčiarsku nebol ideálne načasovaný, no rozhodnutie skúsiť to neľutujem. Potom som sa rozhodol ísť naspäť do Švédska, kde sme sa dohodli na podmienkach a ukončil som sezónu v Leksande.