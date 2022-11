Regendova séria nemá konca. Asistenciou prispel k obrovskému debaklu

HENDERSON. San Diego Gulls s Pavlom Regendom v zostave jednoznačne zdolali Henderson Silver Knights, farmu Vegas. Na súperovom ľade vyhrali 7:0.

Dva góly strelil Groulx, po jednom Perreault, Helleson, Kirkland, Grimaldi a O'Regan. Prvou hviezdou stretnutia sa stal Rocco Grimaldi, ku gólu pridal tri asistencie.

Bodoval i Regenda. V čase 49:54 prihrával na posledný gól stretnutia O'Reganovi. So spoluhráčmi to vymysleli brilantne. Slovák prihral spoluhráčovi Brouillardovi, ktorý sa ocitol zoči-voči brankárovi, naznačil, že bude robiť blafák, no prihral spoluhráčovi, v gólovej pozícii.