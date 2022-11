Otec hokejistu Regendu: Paľovi pomohla tvrdá práca i Craig Ramsay

MICHALOVCE. Vo štvrtok nadránom zažil veľký míľnik svojej kariéry. Hokejista Anaheimu Ducks Pavol Regenda strelil v stretnutí proti Minnesote Wild (1:4) svoj prvý gól v NHL.

Obrovskú radosť z neho mal nielen on, ale aj jeho rodinní príslušníci. Návrat z farmy do prvého tímu oslávil skvelým spôsobom.

„Samozrejme, máme z toho veľkú radosť. Tešíme sa z toho, ak dá gól ktorýkoľvek Slovák a ak je to náš syn, je to o to cennejšie,“ vravel pre Sportnet hrdý otec Martin Regenda.