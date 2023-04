Koch môže napodobniť Kelemena, zaujíma sa o neho klub z NHL

Športový manažér Vítkovíc Roman Šimíček nedávno prezradil, že Koch by mal po sezóne zamieriť do Třinca, s ktorým sa už dohodol na zmluve.

Prípadným odchodom do zámoria by napodobnil krajana Miloša Kelemena, ktorý sa pred rokom tiež posunul z českej extraligy (Mladá Boleslav) do Arizony, s ktorou podpísal dvojročný kontrakt.