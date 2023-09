Upíše sa legenda rivalovi? Kane by sa mohol vrátiť k starému známemu, špekuluje sa

To otvára možnosti špekuláciám. Keďže hokejová verejnosť napäto očakáva, kde skončí jeden z najlepších amerických hokejistov v dejinách, spájal sa už s množstvom organizácií.

Sám sa nemusí ponáhľať. Na začiatku júna absolvoval operáciu, po ktorej sa jeho maródka môže natiahnuť až na šesť mesiacov, hoci nedávno sám potvrdil, že by sa do súťažného diania mohol vrátiť už skôr.

"Dajte si pozor, Patrick Kane by mohol podpísať s Detroitom Red Wings. Niekto, kto ho pozná veľmi dobre, povedal, že by sa chcel vrátiť k Alexovi DeBrincatovi, keď príde možnosť. Samozrejme, záujem musí byť obojstranný, uvidíme, ako sa zachová Detroit," napísal na Twitteri.

Alex DeBrincat je Kaneov bývalý spoluhráč. Utvorili produktívne duo, ktoré dominovalo v presilových hrách. V poslednej sezóne v spoločnom drese si DeBrincat utvoril osobné maximá v góloch (41) aj bodoch (78).

Keď Kane prišiel o spoluhráča, jeho produktivita rapídne klesla. S DeBrincatom pozbieral 92 bodov v 78 zápasoch, vlani už len 45 bodov v 54 stretnutiach.

Hovoriť o "červených krídlach" ako o jedinom kandidátovi sa však nedá. Stále platí, že sa Kaneovo meno spájalo viac s Buffalom alebo s návratom do New Yorku Rangers, kde strávil posledné play-off. Návrat do Chicaga, kde je legendou, sa zrejme neuskutoční.