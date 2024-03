ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC 19 Humenné dnes, Tipos extraliga LIVE (49. kolo)

Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam Vás pri dnešnom zápase 49. kola Tipos Extraligy medzi Trenčínom a Humenným. Zápas sa bude odohrávať na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Úvodné buly je naplánované na 17:00hod.



HK DUKLA Trenčín

Trenčania sa nachádzajú so 69 bodmi na 9. priečke tabuľky. Pomer strelených a inkasovaných gólov majú 132:152. Trenčín ešte stále bojuje o čo najlepšie postavenie predkola play-off ako aj o to, aby začínal zápasy na domácom ľade. Na Slovan, ktorý sa nachádza na 8. priečke, strácajú len 2 body. V minulom zápase zverenci trénera Milana Bartoviča vyhrali na domácom ľade s Nitrou stavom 6:5 po nájazdoch, strelcom rozhodujúceho nájazdu bol Peter Sojčík.



HC 19 Humenné

Humenčania sa nachádzajú so 46 bodmi na 12. priečke tabuľky. Pomer strelených a inkasovaných gólov majú 117:184. Humenčania majú už istý zostup do Slovenskej hokejovej ligy, preto už zápasy viac-menej iba dohrávajú. V minulom zápase zverenci trénera Martina Štrbu vyhrali na domácom ľade s Liptovským Mikulášom stavom 5:3, keď sa trikrát dokázal presadiť domáci legionár Vadim Pereskokov.



Vzájomné meranie síl oboch celkov sa naposledy uskutočnilo 21.1.2024, z víťazstva sa tešili hokejisti Trenčína, zdolali Humenné stavom 0:4. Z celkových 3 vzájomných zápasoch vyhrali Trenčania dvakrát a raz Humenčania.