Kanada je o päť levelov vyššie. Maruna zažil hokej na ostrove i 22-hodinové cesty na zápasy

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov sa pripravuje na tohtoročné majstrovstvá sveta. Tie sa začnú už 25. apríla.

Obhajoba vlaňajšieho štvrtého miesta by bola prekvapením. Mladíci však neskladajú zbrane dopredu, čo potvrdil jeden z členov mužstva ONDREJ MARUNA.

Ten do tímu prišiel so skúsenosťami z Kanady. V klube Charlottetown Islanders (QMJHL) strávil preddraftovú sezónu. V rozhovore opísal svoj život v ostrovnom meste, 22-hodinové cesty na zápasy či to, ako sa správajú k mladým hráčom a či stále fungujú neslávne známe rituály.