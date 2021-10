Zahral si aj s Libom, začínal so 400 korunami. Prešovský Jágr skončil

Minulú sezónu sme toho veľa neodohrali, keďže nás zastavila pandémia. Pôvodne som sľúbil, že budem hrať do päťdesiatky. Nevyšlo mi to.

S aktívnou kariérou ste skončili vlani v 49 rokoch. Nechceli ste to už potiahnuť do päťdesiatky?

Hrať tak dlho na súťažnej úrovni už nie je v súčasnosti bežné, ak neberieme do úvahy Jaromíra Jágra. Porovnávali vás ľudia vo vašom okolí s českou hokejovou legendou?

Treba povedať, že on je odo mňa o dva roky mladší (smiech). Regenerácia je u neho na úplne inej úrovni. Ja som posledných osem rokov popri hokeji aj pracoval. Bolo to veľmi náročné. Síce som dokázal ťahať pomerne dlho, ale keď som sa na druhý deň po zápase ráno zobudil, mal som pocit, že ma prešiel vlak. Snažil som sa chodiť na tréningy poctivo. Telo však dostávalo veľmi zabrať.

Čím ste sa udržiavali v kondícii? Mali ste aj špeciálnu stravu?

Stravou to určite nebolo. Jedol som všetko, čo som mal na tanieri. Nikdy som sa neobmedzoval. Či to bola slanina, klobása alebo čokoľvek iné. Zjedol som, koľko sa do mňa vošlo. Kalórie som však mal vždy kde spáliť. Asi za to môžu aj dobré gény. A samozrejme láska k hokeju.