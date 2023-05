Bude Karlsson najlepším obrancom? NHL oznámila jeho súperov v boji o prestížnu trofej

Norris Trophy získal už dvakrát, a to ešte v drese Ottawy. Najprv mu ju udelili v sezóne 2011/12, po druhý raz v ročníku 2014/15.

NEW YORK. Erik Karlsson, Adam Fox a Cale Makar sa dostali medzi trojicu nominovaných na zisk Norrisovej trofeje. Tá sa v NHL udeľuje najlepšiemu obrancovi sezóny.

Obhajcom víťazstva je v tomto roku Cale Makar. Vo finálovej trojici figuruje po tretíkrát za sebou a ak by sa mu podarilo vyhrať, stal by sa prvým zadákom po Nicklasovi Lidströmovi (2006-08), ktorý by zisk trofeje obhájil.

Hoci v sezóne 2022/23 zmeškal 22 stretnutí z dôvodu zranenia, výkonmi si vypýtal miesto v nominácii. V 60 dueloch zaknihoval 66 (17+49) bodov a v mal najvyššiu minutáž v prepočte na zápas (26:23).

Medzi finalistov sa zaradil aj výherca z roku 2021 Adam Fox. Bek New Yorku Rangers si v tejto sezóne utvoril nové osobné maximum s 12 gólmi, v 82 dueloch zaknihoval 72 bodov. Medzi obrancami mal najviac ziskov pukov (88).