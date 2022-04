Vy si robíte srandu? Kričali tréneri na rozhodcu. Krivdu cítili Zvolen i Nitra

BRATISLAVA. V play off čelia obrovskému tlaku nielen hráči, ale aj rozhodcovia. Ich verdikty často spochybňuje jedna či druhá strana.

"To ešte neznamená, že je hra prerušená. Až, keď zapískam, veď to je výhoda. Vtedy môže padnúť aj vlastný gól. Čo chcete, aby som urobil?" pýtal sa Baluška.

"To predsa neprichádza do úvahy. Veď obaja hráči boli vylúčení za vzájomnú potýčku za bránkou. Hra mala byť okamžite prerušená. Gól podľa mňa platiť nemal," povedal Valábik.

Za kľúčový moment označil vylúčenie hráčov z oboch tímov. V takom prípade by nemala nasledovať výhoda pre jedno z mužstiev.

"Nerobím si srandu. Gól bol regulárny. To je všetko," ukončil konverzáciu Baluška.

"So súpermi ste pred tým diskutovali veľmi dlho, tak teraz budeme aj my diskutovať. Z nášho pohľadu tam bol faul na brankára," vravel zvolenský tréner Peter Oremus.

Rozhodca vysvetlil, že brankár sa aj s pukom dostal za bránkovú čiaru. "Chcete si zobrať challenge, lebo gól je regulárny?" pýtal s Baluška.

Oremus si napokon vyžiadal trénerskú výzvu, po ktorej však ostal verdikt v platnosti a Zvolenčania tak dostali dvojminútový trest.

Hokejka Švárneho v brankárovi Rahmovi

Veľmi podobná situácia sa udiala aj v treťom zápase série, kedy bol najskôr uznaný gól Zvolenčana Nicka Saracina. Nitrania si zobrali challenge a videorozhodca po analýze uznal, že došlo ku kontaktu s brankárom a gól bol odvolaný.

Emotívne na to reagoval tréner Oremus, ktorý bol aj po pozretí záznamu presvedčený o tom, že gól mal byť uznaný. "Keď takéto góly v tejto lige nebudú platiť je to hanba. Bol to čistý gól," vravel Oremus.