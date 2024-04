Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 4. kola finále play-off Tipos extraligy medzi Nitrou a Spišskou Novou Vsou.



HK Nitra



Už vo štvrtok večer sa môže v Nitre zborovo kričať majstri. Corgoni bravúrne zvládajú finálovú bitku so Spišiakmi. Zatiaľ bez jediného zakopnutia. Domáci tím jasne úradoval v treťom stretnutí, keď vyhral 5:1. Viac-menej bolo vymaľované po trinástich minútach, hoci hostia neskôr dokázali vyrovnať hru, no góly nestrieľali.



HK Spišská Nová Ves



Kapitán Branislav Rapáč jasne pomenoval, že rysy dostávajú lekciu z efektivity. Na druhej strane ako správny športovec nehádže flintu do žita, aj keď nad jeho mužstvom už visí Damoklov meč. Vyhlásil, že sa vo štvrtom dueli musí zmeniť prístup a ide sa vyhrať. Nechajme sa prekvapiť.