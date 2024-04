Ako sa Slafkovský dostal do prvého útoku? Vyžiadal si ho sám kapitán

MONTREAL. Prvý útok Montrealu Canadiens patrí v poslednom období k najstálejším a nebezpečným formáciám v NHL. Spolupráca Juraja Slafkovského, Nicka Suzukiho a Colea Caufielda prináša tímu množstvo gólov.

Toto spojenie však neúradovalo od začiatku sezóny. Suzuki s Caufieldom síce hrávali spolu od jej úvodu, avšak hľadali si ideálneho partnera. A našli ho až v jednotke draftu.

Bývalý hráč NHL Kevin Bieksa sa v známom televíznom programe Hockey Night in Canada nechal počuť, že toto spojenie je z veľkej časti prácou kapitána Nicka Suzukiho. Ten v novembri zavítal do kancelárie hlavného trénera Martina St. Louisa s tým, že chce Slafkovského do elitného útoku, aby mu pomohol s ťažkým štartom do sezóny.