Pomáhal chorým deťom, budoval nemocnice. Zomrel štvornásobný víťaz Stanleyho pohára

NEW YORK. Vo veku 67 rokov zomrel v piatok 21. januára 2022 bývalý hokejový útočník Clark Gillies. Úmrtie oznámil klub New York Islanders.

V 958 dueloch v drese Islanders a Buffala zaznamenal 319 gólov, 378 asistencií a 1023 trestných minút.

Na všetko, čo pre klub aj miestnych robil, sa bude na Long Islande spomínať ešte dlho.

"Pamätám si, že keď som sa s ním stretol po prvýkrát, vždy som si pomyslel: Takýmto človekom chcem byť," povedal Matt Martin.

"Bol to jednoducho úžasný človek. Je to veľmi smutné a nešťastné a hovorím za celú organizáciu, keď poviem, že moje srdce, myšlienky a modlitby smerujú k rodine. Má krásnu rodinu a so svojou nadáciou, ktorej sme mali to šťastie byť súčasťou, urobil pre komunitu veľmi veľa a navždy bude žiť v tejto organizácii. On jednoducho stelesňuje to, čo znamená byť ostrovanom."

Gillies v New Yorku založil neziskovú organizáciu na pomoc deťom s fyzickými, vývojovými či finančnými problémami, aby im zlepšil život. Jeho najväčším úspechom mimo ľadu bolo vybudovanie pediatrického oddelenia v jednej z tamojších nemocníc, ktoré je pomenované po ńom.