Húskovi sme nepomohli, prehrali sme ako tím, znie z New Yorku

"Tento zápas sme prehrali ako tím," vyjadril sa po zápase tréner Gerard Gallant. "(Húska) bol skvelý v prvej tretine. Tuším, že mali až devätnásť striel, a on predviedol niekoľko kľúčových zákrokov.

NEW YORK. Adam Húska si pripísal prvý štart v kariére v NHL. Premiéru odchytal proti Coloradu.

Húskov debut bol predpovedaný už v dobe jeho povolania do NHL. Newyorčania majú nabitý program, hrali dve stretnutia po sebe, navyše jedno vonku, druhé doma.

Dali sme im príliš veľa príležitostí. Otvorili sme im dvere. Neboli sme tak dôrazní v defenzíve ako v minulých zápasoch. Využili to."

"Tieto situácie s cestovaním a hraním zápasov po sebe sú vždy ťažké," priznáva Jacob Trouba, obranca tímu, podľa NY Post.

"Urobil niekoľko dobrých zákrokov. Mohli sme mu pomôcť aj viac, nechali sme súpera dostávať sa do veľkých šancí. Má pred sebou žiarivú budúcnosť, zvládol to, je to kvalitný brankár."

Húska pred povolaním odchytal šesť duelov v drese Hartfordu v AHL. Predvádzal najlepšie výkony v doterajšej profesionálnej kariére, štatisticky vyjadrené 92,4-percentnou úspešnosťou a priemerom 2,2 inkasovaných gólov.

