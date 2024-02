Rangers chýba ku rekordu len krok, Matthews útočí na osobné maximum

V noci na piatok zdolali domácich "diablov" z New Jersey presvedčivo 5:1 a desiaty triumf po sebe môžu pridať už v sobotu večer (21.00 SEČ) na ľade Philadelphie Flyers.

NEW YORK. Hokejisti New Yorku Rangers sú už len krok od vyrovnania historického klubového rekordu v počte víťazstiev v sérii.

Proti Devils to však nebol ideálny výkon "jazdcov", keďže domáci ich prestrieľali vysoko 40:18. Fantastickým výkonom sa však prezentoval brankár Igor Šesťorkin, ktorý predviedol 39 úspešných zásahov a o čisté konto prišiel až v samom závere, keď Jack Hughes upravil na konečných 1:5.

"O dosť nás prestrieľali, väčšinou je to naopak. No potom sme hrali rýchlo a tvrdo a myslím si, že to je náš recept na úspech," dodal Trouba.

Jeho spoluhráč Artemij Panarin zaznamenal tri asistencie, dokázal to už v 22. zápase za Rangers a v klubových štatistikách predbehol na štvrtom mieste Marka Messiera.

Matthews chce vyrovnať maximum

Matthews strelil v noci na piatok 52. gól v ročníku a na vyrovnanie svojho maxima zo sezóny 2021/22 ich potrebuje už iba osem.