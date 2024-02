ONLINE: New Jersey Devils - Montreal Canadiens dnes (Slafkovský, Nemec, NHL, LIVE)

Montreal s největší pravděpodobností v tomto ročníku play-off hrát nebude. Hokejisté Canadiens jsou momentálně v konferenci třetí nejhorší, když v 57 zápasech získali 52 bodů. Do utkání s New Jersey jdou při sérii čtyř porážek za sebou, naposledy nestačili poměrem 1:4 na Pittsburgh. Nejproduktivnějším hráčem mužstva je Nick Suzuki s 53 kanadskými body.

New Jersey se v minulé sezoně dostalo mezi osm nejlepších týmů a podobné ambice má také letos, ale vypadá to na boj o play-off do posledních zápasů. Devils jsou na desáté příčce ve své konferenci, když v 56 zápasech nasbírali 60 bodů. Na Tampu, která drží poslední postupové místo, ztrácí pět bodů. New Jersey nemá moc dobrou formu, z uplynulých pěti utkání hned třikrát prohrálo. Před necelým týdnem doma porazilo Philadelphii, jenže poté nestačilo jasně 2:6 na Washington a 1:5 na Rangers. Nejproduktivnějším hráčem mužstva je Jesper Bratt s 58 kanadskými body.