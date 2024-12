Morčací vývar a jelení guláš. Kanadský Slovák prekvapil slovenskú výpravu pred MS skvelým obedom

Verný fanúšik František Nutar, ktorý už 20 rokov žije v Halifaxe, ich prišiel pozrieť do Charlottetownu, kde Slováci strávili štyri dni a odohrali prvý prípravný súboj proti Nemecku.

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti do 20 rokov stihli počas prípravy na majstrovstvá sveta v Kanade aj jedno milé stretnutie s gastronomickým prekvapením.

Po presune na druhý prípravný duel do Monctonu ich v sobotu prekvapil. Pre celý tím navaril na obed poctivý morčací vývar a výborný jelení guláš.

Bolo to príjemné spestrenie. Je veľmi pekné, že Slováci, ktorí žijú v Kanade, nám ponúkli domácu stravu. Som za to vďačný," skonštatoval Lenďák.

"Po polroku v Spojených štátoch to bola pre mňa prvá polievka. Vývar bol dokonalý. Guláš bol tiež skvelý, ale vývar bol jednoducho fantastický.

"Guláš bol skvelý, všetkým nám chutil. Mne osobne chutil ako doma. Nechýbal vývar, bolo to skvelé. Doterajšia strava v Kanade sa dá hodnotiť fajn, iba raňajky sú trošku biednejšie,“ hodnotil útočník Róbert Fedor na webe SZĽH.

Následne si v priestoroch monctonského Avenir Center vychutnali poctivý domáci vývar a jelení guláš. Tradičný vývar so zeleninou a rezancami bola prvá polievka, ktorú od príchodu do Kanady mali.

Kanadský Slovák Frank Nutar sa dostal s hokejovými mladíkmi zo Slovenska prvýkrát do kontaktu už pred dvoma rokmi, keď sa MS hráčov do 20 rokov konal v provincii New Brunswick.

Slováci odohrali základnú skupinu v Monctone, no na štvrťfinále proti Kanade sa presunuli do hlavného dejiska v Halifaxe.

Dramatický a pamätný zápas rozhodlo až predĺženie, o triumfe 4:3 rozhodol premeneným sólom Connor Bedard.

Trpký žiaľ Slovákov aspoň čiastočne napravilo poturnajové posedenie s domácou stravou, ktoré Frank pripravil pre celú výpravu v Halifaxe.