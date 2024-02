VIDEO: Ako mu išla slovenčina? Slafkovský učil Xhekaja svoj rodný jazyk

,,Si môj najlepší kamarát,“ odpovedal so šibalským úsmevom Slafkovský.

NEW JERSEY. Montreal Canadiens krátko pred zápasom na ľade New Jersey Devils zverejnil na svojich sociálnych sieťach zábavné video, v ktorom Juraj Slafkovský učil svojho spoluhráča Arbera Xhekaja po slovensky.

Xhekaj to bez váhania lámavou slovenčinou so zjavným anglickým prízvukom zopakoval v domnienke, že hovorí niečo iné. "To je dobré,“ následne skonštatoval uznanlivo.

VIDEO: Predzápasový rituál Juraja Slafkovského s Arberom Xhekajom