Extraligu bude hrať naďalej 12 tímov, posledný opäť zostúpi

Tak ako v prípade aktuálneho ročníka platí, že záujemcovia o prihlásenie do oboch najvyšších domácich súťaží musia mať vysporiadané všetky záväzky.

Model dvoch najvyšších mužských hokejových súťaží na Slovensku sa v budúcom ročníku nezmení, po vzore aktuálnej sezóny víťaz SHL postúpi priamo do extraligy a posledný tím extraligovej tabuľky zostúpi do SHL.

V oboch súťažiach sú momentálne na programe zápasy semifinále play-off, no po základnej časti extraligovej sezóny 2022/2023 zostúpil do nižšej súťaže klub HC MV Transport Prešov.

VV SZĽH tiež v stredu určil, že v extraligových kluboch bude môcť v budúcom ročníku štartovať v jednom zápase najviac sedem zahraničných hráčov a v SHL štyria.

Extraligové tímy zároveň musia garantovať dve miesta hráčom do 20 rokov. V SHL musí byť vyhradených sedem miest pre hokejistov do 23 rokov, vrátane dvoch do 20 rokov.