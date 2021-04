Tréner Dukly Trenčín: Mladí hokejisti stratili rok. Bude to mať negatívny dopad

„Keď úplne zavreli štadióny, komunikovali sme so zväzom a verili sme, že od januára začneme. Mysleli sme si, že sa situácia zlepší. Lenže je marec a je to len horšie. Nám by pomohlo, keby sa otvorili napríklad už len školy. Dúfali sme, že potom by nám povolili nejaké tréningy bez toho, aby sa deti prezliekali spoločne v šatni a bez sprchovania,“ vraví bývalý brankár, ktorý chytal aj v reprezentácii.

Problémom pre hokejistov je, že väčšinu štadiónov, vrátane trenčianskeho, spravujú mestá. V apríli či máji zvyknú ľad rozpustiť. V teplých dňoch náklady na chladenie rastú.

„Nám by pomohlo, keby mestá nechali ľad celoročne. Ak sa opatrenia uvoľnia, mohli by deti namiesto suchej prípravy korčuľovať. Dobehli by to, čo v uplynulých mesiacoch zameškali. Ale je to na rokovaní s mestom. Veľmi tomu neverím.

Mestá nemajú financie nazvyš. Dopad tohto výpadku uvidíme neskôr. Napríklad hokejová 18-tka nebude mať druhý rok po sebe majstrovstvá sveta. Hrá sa len A-kategória, a my sme v béčku. Ťažko predvídať, aké vážne to bude, ale bude to mať negatívny dopad,“ myslí si Kompas.

Zväz spustil kempy, ale musel ich stopnúť

Slovenský zväz ľadového hokeja len nedávno spustil v Námestove spustil krátke kempy pre mládež. Práve z toho dôvodu, aby neostali úplne bez kontaktu s ľadom.

„Zatiaľ je to pre juniorské tímy. Funguje to na podobnom princípe, ako majú plavci v Šamoríne, aby mohli nerušene trénovať. V Námestove je pri štadióne aj ubytovanie, takže je možné vytvoriť tam bublinu. Samozrejme po otestovaní,“ opisuje Kompas.