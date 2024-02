Syn Miroslava Šatana robí veľké pokroky, vzrastom pripomína Zdena Cháru

Všimli si to aj skauti z NHL Central Scouting, ktorí ho v predbežnom rebríčku pre najbližší draft zaradili medzi korčuliarmi pôsobiacimi v Európe najvyššie zo všetkých Slovákov a to na 50. miesto.

Dres s dvojkrížom nosí veľmi rád

Miroslav Šatan v lete kvôli chorobe nezabojoval o miesto v kádri SR 18 pre Hlinka Gretzky Cup, no počas novembrovej reprezentačnej pauzy už najcennejší dres obliekol a hneď v prvom turnajovom zápase proti Nemecku bol vyhlásený za najlepšieho hráča tímu.

„Keď som si prvýkrát obliekol slovenský dres, bola to pre mňa obrovská pocta. Veľmi rád nosím dres s dvojkrížom na hrudi a snažím sa odovzdať najlepší výkon, aký viem,“ vyznal sa syn jediného držiteľa všetkých medailí Slovenska zo seniorských Majstrovstiev sveta.

,,S otcom preberáme moju hru a často mi radí, kde som sa mal postaviť. Sú to profesionálne detaily na vyššej úrovni. Možno by mi podobnú vec povedal aj iný tréner. Keď sa mi niečo nezdá, tak sa vždy spýtam, aby som si to objasnil v hlave a lepšie to pochopil,“ uviedol rodák zo štátu New York, ktorý robil prvé hokejové kroky na zámorskom úzkom klzisku.