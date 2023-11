Koniec trápenia? Minnesota vyhodila hlavného trénera, angažovala známe meno

Osudným sa mu stali zlé výkony mužstva na začiatku sezóny 2023/24. "Divosi" sú so 14 bodmi v 19 zápasoch tretím najhorším tímom v Západnej konferencii.

Evason viedol klub od roku 2020. V počte získavaných bodov bol najlepším trénerom v histórii organizácie, z 251 duelov v základnej časti vyhral 147. Tím zakaždým doviedol do play-off, avšak nikdy nie do druhého kola.

"Dean počas pôsobenia v Minnesote urobil excelentnú prácu. Som mu veľmi vďačný za to, aký oddaný bol tejto organizácii. Zároveň by som sa rád poďakoval Bobovi za jeho drinu v pozícii asistenta trénera. Obom aj ich rodinám prajem len to najlepšie," vyhlásil generálny manažér Bill Guerin.

O 11 rokov mladší Hynes sa stáva šiestym hlavným trénerom v dejinách Wild. V minulosti pôsobil v takejto funkcii v kluboch Nashville Predators a New Jersey Devils.