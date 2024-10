Zúrivý Pecararo zlomil hokejku o tvár súpera, kríza Slovana proti Michalovciam sa prehĺbila

Na stredajšiu predohrávku 13. kola na Zemplín pritom cestovali v dobrom nastavení po dvoch víťazstvách nad majstrovskou Nitrou a vicemajstrami zo Spišskej Novej Vsi, na ktoré však dokázali nadviazať len v prvej tretine, keď ich v 13. minúte útočník Liam Pecararo poslal do vedenia.

Pecararo vtedy ešte zrejme ani sám netušil, že napokon sa stane viac ako negatívnym hrdinom zápasu s 56 trestnými minútami.

V úvode druhej tretiny domáci kapitán Kaspars Daugavinš aj s poriadnou dávkou šťastia otočil skóre a poslal domácich do vedenia.

„Bolo to absolútne šťastie. Zbytočne by som hovoril niečo iné a tvrdil, že som to takto chcel. Puk ma dobre trafil. Niekedy potrebujete dobrý odraz,“ zasmial sa Daugavinš pri pozápasovom komentári svojho prvého gólu v zápase