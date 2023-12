V Rusku chce ostať čo najdlhšie. Na Moskvu sa nechytá ani Los Angeles, vraví Čajkovský

Ameriku vymenil za Rusko

Vychválil najmä život v Moskve.

„Pre mňa to je najlepšie mesto sveta. Je tu všetko, čo si môžete priať a k tomu tu hrá toľko mužstiev. Je ľahké cestovať na zápasy k súperom, po zápase ste hneď doma. A fanúšikovia nám robia dobrú atmosféru,“ porovnáva.

Slovenský reprezentant pritom skúšal preraziť aj v Amerike, no mal len dvojcestné kontakty a v NHL si nikdy nezahral. V roku 2018 bol v kempe Caroliny Hurricanes, no klub ho poslal do AHL. Bol z toho frustrovaný a preto odišiel hrať do Ruska.

„Žil som vo Washingtone, v Ottawe, v Los Angeles a dobre poznám Calgary. Ale na Moskvu sa nechytajú, nemôžete ich porovnávať,“ reaguje.

Čajkovský je v KHL viditeľne spokojný a ani v nasledujúcich sezónach neplánuje odísť a hrať v inej súťaži.