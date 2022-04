Zlepšil herný prejav. Hrnčár pokračuje ako tréner Popradu

Na novú sezónu sa veľmi teším, pretože si môžem skladať káder od začiatku, a nie naskakovať do rozbehnutého vlaku,“ povedal Hrnčár pre oficiálny klubový web.

Od vedenia klubu dostal dôveru aj pre sezónu 2022/23.. Mužstvo prebral 11. februára a podarilo sa mu s "kamzíkmi" postúpiť priamo do play off.

Riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi na margo predĺženia spolupráce s Hrnčárom uviedol. "Martin nastúpil do mužstva za veľmi zlého stavu, málokto by si na to vtedy trúfol a dokázal odviesť skvelú prácu.

Má dostatočné vzdelanie a skúsenosti, aby si svoje miesto zastal. Mužstvo pozdvihol, stmelil, má prirodzenú autoritu a zlepšil aj herný prejav. Na Slovensku momentálne nie je veľa slovenských trénerov, ktorí si vedia zastať svoje miesto v ambicióznych kluboch a my sme nechceli ísť do zahraničného experimentu.

Podľa nás patrí k nastupujúcej kvalitnej generácii slovenských trénerov a aj preto mu dávame dôveru a šancu. Za prácu odvedenú posledné dva mesiace si to aj zaslúži."