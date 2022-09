Jeho strela musí byť využitá. Chromiaka čaká prvá sezóna medzi profesionálmi

V budúcej sezóne by mohol nastupovať na farme Kings v AHL v tíme Ontario Reign. Odišiel odtiaľ český strelec Martin Frk, čím by sa mohol otvoriť priestor pre 20-ročného Slováka v prvej presilovkovej formácii a v prvom útoku.

"Chromiak síce nemá tak tvrdú strelu, ale je stále dosť dobrá na to, aby zaplnila dieru v prvej presilovke," komentoval pre portál Hockey Royalty Kyle Garcia.

"Ak nedostane miesto v prvej formácii, mal by sa dostať do druhej. Jeho strela by nemala ostať nevyužitá."

Garcia by nebol prekvapený, ak by Chromiak hrával v prvom útoku aj pri vyrovnanom počte hráčov. Myslí si, že on a T.J. Tynan by spolu mohli mať dobrú chémiu. Ale v tejto pozícii ho môže predbehnúť Samuel Fagemo.