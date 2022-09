Co čeká Chromiaka a Hrenáka? LA Kings začínají zlehka myslet na Pohár

český korešpondent blogu Oh my Hockey, ktorého autorské články uvádzame v pôvodnom českom znení

Za postup do play off vděčí spoustě faktorů, ať už slabé divizi, vydařeným podpisům Danaulta s Arvidssonem nebo nestárnoucímu Jonathanu Quickovi v brance. Teď ale přes sebou mají složitější úkol – potvrdit kvalitu kádru a postup zopakovat. K tomu jim má pomoci Kevin Fiala, největší letní posila.

Kádr však ještě není uzavřený, k jeho kompletaci chybí podpis posledního obránce, Seana Durziho se statusem RFA (chráněný volný hráč). V loňské sezóně ukázal, že na NHL má, a je tedy aktuálně v dobré vyjednávací pozici. Tlačí ho však včas, už příští týden by měl v LA začít tréninkový kemp.

Ten by však vzhledem k malému počtu změn v kádru Králů neměl přinést mnoho překvapení. Jak tedy bude vypadat? A jakou šanci prosadit se mají Martin Chromiak, Dávid Hrenák nebo Lukáš Pařík?

Brankáři

V brankovišti se ani pro nadcházející sezónu nic nemění. S největší pravděpodobností se však jedná o poslední sezónu, kdy u Králů uvidíme brankářské duo Quick-Petersen. Předpokládá se totiž, že po sezóně ukončí kariéru brankářská legenda Jonathan Quick.

Roli jedničky by tak měl přebírat Cal Petersen. To ostatně bylo v plánu již v uplynulém ročníku a Petersen skutečně zpočátku dostával prostor ve větší části utkání. Jeho výkony byly dobré, ne však skvělé a jakmile se v druhé půlce sezóny dostal do formy Quick, už svého kolegu do branky téměř nepustil.