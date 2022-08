Nevylúčil Spiš ani návrat do Ruska. Bakoša koniec v Třinci prekvapil

V Třinci sme sa dohodli na rozviazaní zmluvy. Aj s rodinou sme sa rozhodli, že sa vrátime domov za rodičmi. Bude to fajn aj pre deti. Nejaký čas strávia s dedkami a babičkami.

Chcel som s chlapcami zo Spišskej trénovať, no dostal som ponuku zahrať si prípravný zápas. Pre mňa je to len plus. Zo strany klubu je o mňa záujem, ale ešte uvidím, ako sa napokon rozhodnem.

České médiá špekulovali o tom, že vás z klubu vytlačil ďalší Spišiak Libor Hudáček. Ako ste to vnímali?